Inglaterra

O Leicester City, campeão inglês de futebol na última época, anunciou hoje a destituição do treinador Claudio Ranieri, nove meses depois de o técnico italiano ter liderado a conquista do único título do clube.

No comunicado do clube, publicado na sua página oficial, reconhece-se o papel de Ranieri no "maior sucesso em 133 anos da história do clube", mas contrapõe-se o facto de, esta época, as coisas não estarem a correr bem, pelo que "pelo superior interesse do clube", uma mudança é conveniente.

"Nunca foi nossa expetativa que os extraordinários feitos da última época se replicassem nesta, no entanto, a manutenção na 'Premier League' era o nosso primeiro e único objetivo no início da campanha. Agora, estamos confrontados com uma luta por esse objetivo e sentimos que uma mudança é necessária, para maximizar as oportunidades nas 13 últimas jornadas", refere ainda o comunicado.