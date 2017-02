Actualidade

A deputada socialista Gabriela Canavilhas desafiou hoje, no Porto, os membros da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo (APM) a defenderem o reconhecimento do conceito de "genocídio cultural" no quadro jurídico internacional.

Em declarações à agência Lusa após a apresentação do relatório e resolução "Proteção do Património Cultural", a deputada socialista, que é relatora do documento, explicou que esta é uma aspiração da diretora geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Irina Burkova, e disse acreditar que a APM pode ajudar nesse sentido.

"A cultura tem estado na linha da frente da guerra, quando, pelo contrário, devia estar na linha da frente da paz", sublinhou.