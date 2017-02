Actualidade

O ex-Presidente da República Cavaco Silva admitiu hoje ter ficado "totalmente surpreendido" com o envolvimento do antigo primeiro-ministro José Sócrates num processo judicial, garantindo que nas reuniões que mantiveram nunca se apercebeu de "qualquer atuação legalmente menos correta".

"Eu não tenho acompanhado esse processo, mas, digo-lhe, fiquei totalmente surpreendido", afirmou Aníbal Cavaco Silva, numa entrevista à RTP1 quando questionado sobre José Sócrates ter sido detido preventivamente em 2014 e existir a suspeita da "prática de crimes graves".

Escusando-se a comentar o caso porque não tem acompanhado a matéria "a não ser pelos títulos demasiado grandes que aparecem em alguma comunicação social", Cavaco Silva disse, contudo, que no decurso das reuniões que teve "com o primeiro-ministro do XVIII Governo Constitucional" nunca se apercebeu "de qualquer atuação legalmente menos correta".