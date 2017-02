Actualidade

O candidato à presidência do Sporting, Pedro Madeira Rodrigues, disse hoje, durante o debate com o atual presidente, Bruno de Carvalho, na Sporting TV, que a saída Jorge Jesus vai ser "limpinha, limpinha".

"Não vamos pagar qualquer indemnização, a saída dele vai ser 'limpinha, limpinha' (expressão usada por Jorge Jesus, quando era treinador do Benfica, para qualificar a arbitragem de um dérbi, que foi contestada pelos 'leões'). Acredito que saia pelo seu pé. Se não fizer? Quem está identificado com leis percebe que temos muitos trunfos!", disse Madeira Rodrigues, que esteve particularmente acutilante a atacar Bruno de Carvalho.

O candidato visou particularmente o atual presidente na gestão do futebol profissional: "Se eu não fizer o Sporting campeão nos próximos quatro anos, nem sequer me recandidato. Você convidou Jesualdo Ferreira e Leonardo Jardim para continuarem e eles recusaram. Esta época contratou 15 jogadores que foram um fracasso total, com exceção de Bas Dost. O Rúben Semedo é melhor do que os 12 centrais que você contratou desde que chegou ao Sporting."