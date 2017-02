Actualidade

Cerca de 800 famílias em sete municípios timorenses receberam apoio de emergência do Governo, incluindo para reconstrução de casas danificadas devido às chuvas e ventos intensos do início deste mês que causaram cinco mortos e vários feridos.

Agostinho Cosme Belo, diretor nacional da Gestão de Riscos de Desastres do Ministério da Solidariedade Social, explicou à Lusa que o número final de famílias afetadas está ainda a ser determinado, com várias equipas de emergência destacadas para apoiar as populações.

"Os dados preliminares apontam que cerca de 800 famílias ficaram afetadas. Estamos ainda a completar a verificação", explicou.