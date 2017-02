Actualidade

China e Estados Unidos estão a preparar um encontro entre os seus presidentes, Xi Jinping e Donald Trump, respetivamente, à margem da reunião do G20, que se celebra em julho, informa hoje um jornal de Hong Kong.

Diversas fontes chinesas confirmaram ao South China Morning Post que Xi e Trump deverão reunir pela primeira vez durante a cimeira entre as 20 maiores economias do mundo, após terem ambos falado por telefone no início deste mês.

"Pequim está em contacto com a equipa de Trump sobre a possibilidade de um encontro bilateral à margem da cimeira do G20 em Hamburgo [Alemanha], em julho", afirmou uma das fontes, que o jornal não identifica.