A Coreia do Norte tem até 5.000 toneladas de armas químicas, incluindo a toxina usada para assassinar o meio-irmão do líder do país, afirmaram hoje especialistas sul-coreanos.

Vestígios de VX - um agente que atua sobre o sistema nervoso listado como arma de destruição massiva pela ONU - foram detetados no rosto e olhos de Kim Jong-nam, que foi envenenado no aeroporto de Kuala Lumpur na semana passada, anunciou hoje a polícia malaia.

As autoridades detiveram três pessoas - duas mulheres da Indonésia e Vietname e um homem norte-coreano - mas querem interrogar outras sete, das quais quatro terão fugido para Pyongyang.