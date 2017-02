Actualidade

O Governo da Coreia do Sul pediu hoje ao regime norte-coreano que reconheça que está por detrás do alegado assassínio na Malásia de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder Kim Jong-un.

"Será melhor para a Coreia do Norte que admita o assassínio [de Kim Jong-nam] e coopere com a investigação", assegurou um porta-voz do Ministério da Unificação, em declarações recolhidas pela agência local de notícias Yonhap.

O porta-voz indicou que o regime vai "piorar mais ainda" a sua imagem internacional se continuar a negar as acusações.