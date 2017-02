Actualidade

Os meios de comunicação oficiais da China, submetidos ao controlo do Partido Comunista, têm camuflado o assassínio de Kim Jong-nam, irmão do líder da Coreia do Norte, em linha com a imprensa do regime de Pyongyang.

A agência oficial Xinhua noticiou o assassinato de Kim Jong-nam, mas referindo-se a este apenas como um "cidadão da República Popular Democrática da Coreia", o nome oficial do país.

Nas peças difundidas pela agência, que tem um estatuto equiparado a um ministério e o presidente é normalmente membro do Comité Central do Partido Comunista Chinês, não é referido o parentesco entre Kim Jong-nam e o líder norte-coreano Kim Jong-un.