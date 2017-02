Actualidade

Uma fuga de gás clorídrico do contentor de um camião, que circulava na zona de Pedroso, Vila Nova de Gaia, obrigou hoje ao corte do trânsito na EN 1, no sentido Norte/Sul, disse à Lusa fonte do CDOS.

De acordo com a fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a fuga daquele gás corrosivo foi detetada quando o camião circulava, não se tendo registado qualquer acidente.

O corte da via no sentido Norte/Sul irá manter-se até que se conclua a trasfega do ácido para um outro contentor da empresa.