Estudo

A capital é a cidade do País onde se perde mais tempo no trânsito, revelam os dados de um relatório global. No mundo, é a Cidade do México a quem tem mais trânsito.

Lisboa, Porto e Funchal são as cidades portuguesas onde a paciência dos automobilistas é mais testada devido aos congestionamentos do trânsito. Coimbra e Braga também surgem no Índice de Tráfego Global Anual 2017, o relatório da Tom Tom que olha para as cidades do mundo mais congestionadas.

Esperar é palavra que os condutores bem conhecem na capital, sobretudo nas chamadas horas de ponta que, a bem da verdade, já não se resumem ao início e final do dia. Em média, quem anda na estrada tem que passar mais 36% de tempo extra preso no trânsito a qualquer hora do dia (uma subida de 5% face ao ano passado) e até mais 61% na hora de ponta de manhã, valor que sobe para os 72% ao fim do dia. Contas feitas, isto significa qualquer coisa como 40 minutos a mais por dia, 154 horas ao fim de um ano.

No Porto, a situação não é tão má, mas também aqui se espera. E desespera. O tempo extra chega aos 27%, independentemente da hora do dia, com uma subida para os 48% de manhã e 55% de tempo a mais à tardinha. Ao todo, são 31 minutos perdidos por dia, 118 horas por ano.

Os líderes mundiais

A nível global, a Cidade do México é a primeira do ranking. Aqui, espera-se uma média de 66% de tempo extra preso no trânsito e até mais 101% na hora de ponta do fim do dia (227 horas de tempo extra perdido pelos condutores). Na Europa, os líderes do tempo perdido são Lódz (51% a mais), na Polónia, Bucareste (50%), na Roménia e Moscovo (44%), a capital russa.