Deco

Sem antibióticos e sem falhas de higiene. São assim os leites produzidos em Portugal, um caso em que, comprovadamente, se pode dizer que o que é nacional é bom. A garantia é dada por uma análise publicada na edição de março da revista DECO PROTESTE, a que o Destak teve acesso.

«Em poucas palavras, a qualidade é indiscutível em qualquer uma das marcas analisadas, ultrapasteurizada (UHT) ou pasteurizada», lê-se no texto da associação que tem por missão defender os consumidores, que esclarece que, ainda assim, o leite não é todo igual.

As diferenças, essas estão concentradas no preço e na qualidade. E, garante a Deco, o preço faz mesmo «mais diferença do que poderia imaginar» no caso de, por exemplo, uma família de quatro pessoas. Se o consumo for de um litro de leite por dia, então a poupança chega aos €188 por ano. «Com um preço médio de 56 cêntimos por litro, segundo os nossos dados, o leite UHT é o mais consumido e também mais barato do que o leite pasteurizado. Este custa, em média, 72 cêntimos.»

E tendo em conta a marca mais cara da pesquisa, «o preço mínimo (42 cêntimos) permite poupar até 57 cêntimos por litro». Numa família de quatro, com o consumo de um litro por dia, a escolha acertada gera uma poupança anual média de €188, «o que dá para comprar mais 415 litros de leite».