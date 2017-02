CoolFarm

Empresa nacional oferece um cultivo de alimentos no interior, combatendo o desperdício e os custos.

E se, em vez de um vasto terreno exterior, se pudesse cultivar diferentes tipos de alimentos no interior, sem estar dependente dos caprichos do tempo? E isto sem sacrificar o sabor ou a qualidade dos mesmos? Parece complicado, mas é o que oferece a empresa portuguesa CoolFarm, com uma novidade que vai ser apresentada em Dusseldorf, na Alemanha, na feira de comércio a retalho Euroshop 2017.

Em comunicado, a empresa explica tudo. Confirma que o CoolFarm in/store «é um sistema automático fechado e vertical, com um ambiente limpo e climatizado no interior, perfeito para o crescimento de vegetais de qualidade superior como alfaces, agriões, beterrabas, folhas verdes, ervas ou flores, e para a germinação de plantas». Esclarece também que «usa 90% menos água do que a agricultura tradicional e não necessita de pesticidas nem herbicidas».

Mas há mais. Esta ideia, que se pode personalizar, recorrendo a diferentes módulos, organizados vertical ou horizontalmente, permite ainda «proporcionar às pessoas, nomeadamente as que vivem nas grandes cidades, o fácil acesso a vegetais frescos de qualidade superior, quer através dos grandes hipermercados, como dos restaurantes, hotéis e até hospitais». E contribuir para a redução do «desperdício de comida, total controlo sobre a produção e cortes totais nos custos de transporte».