Carnaval

Entre "20 e 30 mil pessoas" são esperadas em Sines a partir de domingo para celebrar o Carnaval, que leva ao "sambódromo" da cidade alentejana mais de dois mil figurantes e 25 carros alegóricos e de foliões.

"Se tivermos bom tempo, esperamos 20 a 30 mil pessoas" para assistir aos desfiles, disse hoje à agência Lusa Maria Alexandra Oliveira, presidente da Associação Siga a Festa, entidade que promove o Carnaval de Sines, no distrito de Setúbal, em parceria com o município e a junta de freguesia.

"Cinema e televisão" foi o tema escolhido para inspirar os participantes na criação de carros e de máscaras que vão desfilar durante a 91.ª edição do Carnaval de Sines na avenida General Humberto Delgado, convertida em "sambódromo" durante três dias.

Ao todo, no desfile, que vai sair à rua no domingo, às 15:30, na segunda-feira, às 21:00, e na terça-feira, às 15:00, participam mais de "dois mil figurantes", entre cabeçudos, acrobatas, gigantones e elementos de carros alegóricos, de grupos foliões e de grupos musicais, todos "de Sines", fez questão de dizer a mesma responsável.

Uma das novidades deste ano é a "iluminação noturna", adiantou Maria Alexandra Oliveira, destacando o desfile noturno agendado para a noite de segunda-feira, que termina com o lançamento de confetis e com um espetáculo piromusical.

"Há muita iluminação na rua e nos carros, o nosso desfile noturno é muito conhecido, é o melhor Carnaval noturno do país", assegurou, destacando a iluminação decorativa da rua onde vai decorrer o desfile.

Para cativar os foliões a vestir-se "a rigor" para brincar ao Carnaval, este ano vai pela primeira vez ser promovida a "eleição da Miss Matrafona", uma "personagem" que já fazia parte das festividades, mas que agora terá um concurso dedicado.

"O nosso Carnaval tem matrafonas, tem carros alegóricos, tem samba, tem um misto de tudo o que passou por todas as gerações desde que ele existe", disse.

Outra novidade é a promoção de uma "prova de vinho quente" com o "Dom Folião", uma marca de vinho própria da organização do Carnaval de Sines, que já tinha lançado um "pastel Folião", criado por uma pastelaria local e que está à venda por metade do preço durante a celebração do Entrudo.

Concursos de máscaras, bailes carnavalescos todas as noites a partir de sábado, lançamento de foguetes, futebol trapalhão, desfile de foliões pela zona histórica ao som do grupo local Skabalá Tuka, animação nos bares locais, carrosséis e divertimentos para pequenos e graúdos prometem animar quem quiser juntar-se à festa para celebrar o Carnaval em Sines.

O programa do Carnaval de Sines termina oficialmente com o habitual "Enterro do Entrudo" no sábado seguinte, dia 04 de março, às 22:00, com concentração na praça Tomás Ribeiro, e espetáculo piromusical, às 00:00, no largo Gago Coutinho.