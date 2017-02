Actualidade

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 14 toneladas de carne, peixe congelado e produtos lácteos, avaliadas em mais de 114 mil euros, em dois entrepostos frigoríficos de Faro e Albufeira, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a ASAE adianta que a operação, realizada esta semana pela Unidade Regional do Sul, foi direcionada a estabelecimentos de venda por grosso, com vista "à verificação do cumprimento das condições de armazenagem dos produtos alimentares de origem animal refrigerados e congelados".

Na sequência da operação, foram apreendidos 14 toneladas de produtos de origem animal refrigerados e congelados (carnes frescas, carne congelada, peixe congelado e produtos lácteos) no valor total que ultrapassa os 114 mil euros, informa a ASAE.