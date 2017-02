Actualidade

O artista Vasco Araújo vai exibir, a partir de 04 de março, em Lisboa, a versão "não censurada" do vídeo "Parque Temático", sobre o Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, realizado após obter autorização da Fundação Bissaya Barreto (FBB).

Num comunicado enviado à agência Lusa, o artista revela que o projeto - uma exposição sobre a iconografia colonialista e a liberdade humana que inclui o vídeo - vai estar patente de 04 de março a 21 de abril, com entrada livre, no Teatro Cão Solteiro, em Lisboa.

A história deste projeto remonta a 2016, quando Vasco Araújo pediu, e não obteve, da FBB - gestora do parque temático Portugal dos Pequenitos, criado em 1940, para o público infantil, num projeto do arquiteto Cassiano Branco - autorização para filmar as esculturas de africanos que se encontram à entrada dos pavilhões das antigas colónias portuguesas.