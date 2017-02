Actualidade

O PSD afirmou hoje que a escola pública se tornou "propriedade privada" do PS, do PCP e do BE num debate em que o ministro da Educação acusou a oposição de ter uma visão "bafienta e retrógrada" do ensino.

"Este é o Ministério que o PS entregou à extrema-esquerda e a um dirigente sindical obedientemente comunista para poder sobreviver politicamente", disse o deputado social-democrata Amadeu Albergaria, numa alusão ao secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (FENPROF), Mário Nogueira.

O debate parlamentar, realizado hoje a pedido do Bloco do Esquerda, pretendia contribuir para uma análise dos investimentos necessários na escola pública, sem se ficar pela mera troca de acusações, como havia explicado à agência Lusa na véspera a deputada Joana Mortágua.