Actualidade

As novidades, em especial na área dos tratamentos de bem-estar, marcam o arranque da época balnear das termas do distrito de Viseu, que procuram diferenciar-se com opções direcionadas para a prevenção e não apenas para a cura de doenças.

Depois de algumas obras de conservação e redecoração, as Termas da Felgueira, no concelho de Nelas, reabrem no sábado com uma nova área de acolhimento e atendimento aos clientes.

"Fizemos também melhorias nas salas de nebulização coletiva e ORL [inaloterapia] crianças, na área de vapores, nos vestiários e em todo o edifício em geral", acrescentou o responsável das Termas da Felgueira, Adriano Ramos.