Actualidade

O deputado à Assembleia da República Pedro Roque foi eleito hoje, no Porto, por "unanimidade" e "aclamação", presidente da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, anunciou a organização.

A eleição do deputado do PSD e membro da Comissão Parlamentar de Defesa decorreu esta manhã durante a 11.ª Sessão Plenária da Assembleia Parlamentar para o Mediterrâneo (APM), cujos trabalhos terminam hoje no edifício da Alfandega do Porto, com o encerramento a cargo do primeiro-ministro, António Costa.

CCM // JPS