Actualidade

Organizações Não-Governamentais de Ambiente (ONGA) nacionais alertaram ter sido pedida autorização para a comercialização de um medicamento veterinário anti-inflamatório para uso pecuário que pode levar à extinção de abutres e de outras aves que se alimentam de restos orgânicos.

O alerta surge em resposta ao pedido de comercialização de um medicamento - um anti-inflamatório não esteroide que contém a substância ativa 'diclofenac' - feito por uma empresa farmacêutica à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), entidade à qual as ONGA já alertaram para os malefícios deste fármaco.

Qualquer dose deste medicamento para tratamento das espécies pecuárias "é letal para as aves necrófagas", se o consumo for feito enquanto o medicamento ainda está ativo no organismo dessas espécies, explicou à Lusa Eduardo Santos, da Liga para a Proteção da Natureza (LPN).