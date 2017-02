Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai participar na abertura oficial da quinta edição do Atlantic Music Expo (AME) em Cabo Verde, anunciou hoje a organização do evento.

A coordenadora do AME, Ana Maia, disse em conferência de imprensa que o chefe de Estado português marcará presença na abertura da maior feira musical do país, que acontece no dia 10 de abril, na cidade da Praia.

Segundo informação avançada por fonte da Presidência da República de Cabo Verde, o chefe de Estado português deverá estar em Cabo Verde nos dias 09, 10 e 11 de abril.