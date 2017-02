Actualidade

O diretor dos serviços prisionais, Celso Manata, disse hoje que não existe um protocolo de procedimentos em caso de fuga de detidos das cadeias portuguesas.

"Não temos protocolo, vamos agora fazer um e nem me passava pela cabeça que não existisse um protocolo sobre essa matéria", admitiu Celso Manata à margem da inauguração da unidade de cuidados continuados do hospital de S. João de Deus, quando questionado sobre a fuga, no domingo, de três detidos da cadeia de Caxias.

Logo que deram pela falta dos três reclusos, dois chilenos e um lusa-israelita, os responsáveis pela cadeia de Caxias ligaram para o 112, um procedimento "que é uma prática", mas que não consta de qualquer protocolo de ação, disse Celso Manata.