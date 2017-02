Actualidade

A GNR anunciou hoje a detenção de dois homens e duas mulheres, em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, por burla, fraude fiscal e branqueamento de capitais, tendo apreendido armas, veículos e artigos contrafeitos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a força de segurança indica que as detenções foram efetuadas, na quinta-feira, por militares do Destacamento de Ação Fiscal de Évora, na sequência de seis buscas domiciliárias e sete não domiciliárias.

Fonte da GNR revelou à Lusa que, durante as buscas, um dos detidos agrediu um militar, provocando-lhe ferimentos ligeiros, tendo sido assistido no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).