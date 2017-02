Inquérito/CGD

O Tribunal da Relação indeferiu as nulidades suscitadas pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), Banco de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), mantendo a decisão que obriga ao envio dos documentos solicitados pela comissão de inquérito.

"Por determinação do (...) presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, juiz desembargador Orlando Santos Nascimento, informo que a (...) juíza relatora Graça Amaral mantém a decisão anterior relativamente ao processo 1925/16.7TRLSB", informaram hoje os serviços do tribunal numa breve nota enviada às redações.

"Acorda-se em indeferir as nulidades suscitadas pelos requeridos [CGD, Banco de Portugal e CMVM]", lê-se no curto comunicado da Relação de Lisboa, que é acompanhado por uma cópia da decisão de 17 de janeiro.