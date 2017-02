Actualidade

A Câmara do Fundão anunciou hoje que vai reforçar a aposta no projeto de reconversão profissional "Academia de Código", iniciativa que também passou a contar com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Instituto de Emprego e Formação Profissional. (IEFP).

"Pretendemos realizar mais nove 'bootcamps', ou seja, aumentar muito mais o número de pessoas que possam frequentar este programa", disse o presidente da Câmara, especificando que o "objetivo mínimo" é abranger pelo menos mais 200 pessoas durante os próximos três anos.

Paulo Fernandes falava no âmbito da visita de acompanhamento realizada hoje pelos novos parceiros sociais deste projeto, que visa a reconversão profissional e qualificação de pessoas das mais diferentes áreas de formação para a área da programação e código em novas tecnologias de informação.