Actualidade

João Claro tem 26 anos e há menos de um ano trabalhava numa bomba de combustível em Lisboa. Hoje, é programador numa empresa do Fundão, onde integrou um projeto de requalificação profissional que lhe mudou a vida.

À história do João, junta-se a da Ana Tomás, a da Joana Contente ou a do Pavel Racu. Com áreas de formação muito distintas, integram o grupo das primeiras pessoas que participaram na "Academia de Código", um programa de formação intensiva que pretende reconverter profissionalmente e qualificar pessoas na área da programação e código para as novas tecnologias.

O projeto começou a ser dinamizado numa parceria entre a Câmara do Fundão e uma 'start-up' e já conta com o apoio da Fundação Gulbenkian e do IEFP, entre outras entidades.