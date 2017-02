OE2017

As Administrações Públicas fecharam o mês de janeiro com um excedente orçamental de 625 milhões de euros, menos 397 milhões de euros do que no mesmo período de 2016, divulgou hoje o Ministério das Finanças.

Num comunicado que antecede a habitual divulgação pela Direção-Geral de Orçamento (DGO) da síntese de execução orçamental, o ministério tutelado por Mário Centeno explica que esta diferença face ao ano anterior se deveu a uma "redução da receita em 5,7% e pelo ligeiro crescimento da despesa (0,8%)".

No entanto, o ministério das Finanças afirma que esta redução da receita "resulta da conjugação de fluxos de caixa, sem impacto no défice de 2017 na ótica de contas nacionais, e de efeitos temporários", considerando que "excluindo estes fatores, a receita cresceria, acompanhando o aumento da atividade económica que se tem verificado ao longo dos últimos meses".