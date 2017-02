Actualidade

Pedro Gómez Carmona, treinador do Estoril-Praia, negou hoje que a equipa do Sporting esteja mais fraca para a partida de sáado da 23.ª jornada da I Liga de futebol devido à ausência do capitão 'leonino' Adrien Silva.

Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico espanhol defendeu a tese de um adversário repleto de "jogadores de muita qualidade", considerando que o médio português será bem substituído no 'onze' sportinguista por Jorge Jesus.

"O Sporting é o Sporting. Não joga o Adrien, mas jogará outro muito bom, porque têm jogadores de grande qualidade. Não vai ser um Sporting mais débil", declarou o técnico, de 34 anos, reconhecendo o poderio do opositor: "Preparámos este jogo como todos os outros e queremos tentar ganhar. A única diferença é que temos uma equipa mais forte pela frente."