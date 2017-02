Operação Marquês

Os antigos gestores da Portugal Telecom Henrique Granadeiros e Zeinal Bava foram hoje constituídos arguidos na 'Operação Marquês' por suspeitas de fraude fiscal, corrupção passiva e branqueamento de capitais.

A Procuradoria-Geral da República, numa nota enviada à comunicação social, indica que Zeinal Bava e Henrique Granadeiro foram interrogados pelo Ministério Público e constituídos arguidos por serem "suspeitos da prática de factos suscetíveis de integrarem os crimes de fraude fiscal, corrupção passiva e branqueamento".

Em meados de julho do ano passado, o Ministério Público realizou buscas a sociedades do grupo PT, residências de antigos gestores da empresa e a um escritório de advogados no âmbito da Operação Marquês.