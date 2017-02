Actualidade

O escultor português José Pedro Croft vai representar Portugal na Bienal de Arte de Veneza 2017 com uma "escultura monumental", a que chamou "Medida Incerta", e que apresentou hoje, em Madrid, à margem da Feira Internacional de Arte Contemporânea.

A escultura é formada por seis estruturas de vigas de oito metros de altura, cada uma funcionando como 'moldura' de uma superfície de três por seis metros de vidros ou espelhos suspensos que irão 'funcionar' como velas, e que serão instaladas numa área da praça de Marte, na ilha de Giudecca, onde se encontram construídos projetos de Siza Vieira e do arquiteto italiano Aldo Rossi.

O autor considera que estas estruturas "são um desafio do ponto de vista da engenharia" e, através da sua obra, tem por objetivo "trazer questões relacionadas com o cinema para dentro do seu trabalho".