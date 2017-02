Actualidade

O treinador do Sporting mostrou-se hoje confiante no jogador que irá ocupar o lugar do lesionado Adrien no encontro frente ao Estoril-Praia, lembrando, por outro lado, que não é fácil substituir o "titular da seleção nacional" de futebol.

"Não é primeira vez que vamos ficar sem o Adrien. Vamos ter que arranjar uma solução dentro das soluções que temos neste momento e tenho a máxima confiança em quem for para jogo", começou por afirmar, acrescentando: "Não vai ser a mesma coisa, por isso é que o Adrien é o titular, o capitão de equipa e o titular da seleção nacional."

Na conferência de antevisão à partida de sábado da 23.ª jornada da I Liga, o técnico 'leonino' não revelou se irá apostar em Bruno César ou Francisco Geraldes para ocupar a vaga do internacional português, que se lesionou na última jornada, admitindo que "existe uma hipótese mais ofensiva e outra mais defensiva".