Actualidade

Vários meios de comunicação, incluindo New York Times, Los Angeles Times, CNN e Político foram impedidos de integrar um conjunto de órgãos para ouvir, sem imagem, o assessor de imprensa da Casa Branca, segundo vários relatos.

Entre os excluídos estão também The Hill, BuzzFeed, the Daily Mail, BBC e New York Daily News.

A agência Associated Press e a revista Time foram autorizados a entrar, mas recusaram em solidariedade com os meios excluídos pelo assessor Sean Spicer.