Actualidade

António Salvador foi hoje reconduzido por unanimidade na liderança da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting de Braga por mais quatro anos, após assembleia-geral (AG) eleitoral de acionistas.

O presidente da mesa da AG, António Marques, revelou ainda que foi a 'Sundown Investments Limited', sociedade de investimentos com sede em Londres, que, em outubro do ano passado, adquiriu as 200.335 ações da SAD do Sporting de Braga quando a câmara municipal de Braga, que as detinha, as colocou à venda.

Numa AG eleitoral com 61,29 por cento da estrutura acionista representada, foi votado por unanimidade o novo conselho de administração, que passa de cinco para sete elementos, sendo a novidade a integração dos vogais Joaquim Baptista da Costa e João Carvalho.