Actualidade

Um bis de Mitroglou ajudou hoje o Benfica a vencer o Desportivo de Chaves por 3-1, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio da Luz, em Lisboa.

O grego, que chegou aos 13 golos na Liga, anotou aos 17 e 89 minutos, tendo Rafa anotado pelo meio o segundo tento 'encarnado', na altura na resposta ao golo do empate flaviense, anotado por Bressa, aos 44.

A vitória permite ao Benfica chegar aos 57 pontos e alargar para quatro pontos a sua vantagem na liderança da prova, embora com mais um jogo do que o FC Porto, segundo classificado, enquanto o Chaves mantém, para já, a sétima posição com 32.