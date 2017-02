Actualidade

Seis pessoas morreram e outras 49 ficaram feridas na sequência de um acidente ferroviário ocorrido na sexta-feira, no centro de Cuba, de acordo com o mais recente balanço reproduzido pelos 'media' locais.

O acidente teve lugar quando um comboio de passageiros colidiu com uma locomotiva de transporte de cana-de-açúcar, perto da cidade de Sancti Spiritus, localizada a 360 quilómetros a leste de Havana.

As autoridades encontram-se a investigar as causas do acidente.