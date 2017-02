Actualidade

O Haiti anunciou na sexta-feira a criação de uma comissão governamental para rever a situação das prisões do país e fazer recomendações com vista a melhorar as condições dos reclusos.

A nova comissão governamental vai ser composta por nove membros, anunciou o Presidente do Haiti, Jovenel Moise, que tomou posse no início do mês.

Jovenel Moise garantiu que o governo "não vai ignorar o que parece ser uma flagrante violação ou até mesmo desprezo do direito à vida".