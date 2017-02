Actualidade

Imagens recolhidas recentemente por satélite, publicadas hoje pelo portal especializado 38 North, mostram uma atividade persistente na base norte-coreana de testes nucleares de Punggye-ri, apesar de não se antecipar um ensaio iminente.

As fotografias, tiradas no dia 18, revelam a realização de operações de manutenção e acondicionamento das galerias do complexo, especialmente no chamado "portal norte", onde tiveram lugar as detonações subterrâneas que a Coreia do Norte levou a cabo no ano passado.

Nesta zona, a colocação de equipamentos e materiais sobre o terreno "mudou de forma repentina desde outubro", segundo a explicação da análise das imagens publicada pelo portal especializado na Coreia do Norte, associado ao Instituto EUA-Coreia da Universidade Johns Hopkins.