BES

Os emigrantes lesados do Banco Espírito Santo (BES) vão manifestar-se hoje em frente à sede do Novo Banco, em Paris, contestando que ainda não tenha sido encontrada uma solução para minorar as perdas sofridas.

Um dos organizadores e promotores do grupo Emigrantes Lesados Unidos, Carlos Costa, disse à Lusa que "não se vê a luz ao fundo do túnel", que se vai "entrar no terceiro ano" desde a queda do BES e que "o problema está na mesma".

Relativamente à informação de que o Novo Banco deverá apresentar em breve uma proposta comercial aos emigrantes lesados pelo BES para os tentar compensar pelas perdas sofridas, Carlos Costa afirmou estar "surpreendido" porque "é muito esquisito que essa notícia saia dois ou três dias antes da manifestação".