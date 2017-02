Síria

Dois atentados suicidas perpetrados hoje contra instalações dos serviços de segurança no centro da cidade síria de Homs fizeram 14 mortos, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Os atentados atingiram as sedes da Segurança do Estado e da Inteligência militar, situadas em dois distritos do centro" da terceira maior cidade síria, que está sob o controlo do regime, indicou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane, à agência noticiosa francesa AFP.

