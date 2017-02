Actualidade

A Coreia do Sul vai pedir que a Coreia do Norte seja classificada como um país patrocinador do terrorismo e denunciar o programa de armas químicas dos norte-coreanos, divulgou hoje o Governo de Seul.

Segundo explicou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano à agência de notícias Yonhap, o pedido para incluir a Coreia do Norte na lista dos Estados Unidos com os países patrocinadores do terrorismo internacional será feito num encontro multilateral, na segunda-feira.

A Coreia do Norte já havia estado na lista dos Estados Unidos depois de um atentado, em novembro de 1987, realizado por dois agentes norte-coreanos num voo da Korean Air (KAL), que fizeram explodir uma bomba que matou 115 pessoas.