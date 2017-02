Actualidade

Pelo menos 11 pessoas morreram, entre os quais 10 polícias, numa emboscada realizada por membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI), na província de Zawzjan, no norte do Afeganistão, informou hoje uma fonte provincial.

O porta-voz do governador da província de Zawzjan, Mohammad Reza Ghafori, declarou que os polícias foram emboscados na sexta-feira, quando saiam de uma mesquita. A outra vítima é a mulher do comandante da polícia local.

Os militantes ligados ao Estado Islâmico estão mais ativos nas regiões orientais do Afeganistão, mas também começaram recentemente a operar no norte do país.