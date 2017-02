Actualidade

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, anunciou hoje, em Seia, que será publicada em breve legislação que obrigará à publicação da origem do leite e dos produtos lácteos, com o objetivo de valorizar os produtos nacionais.

Segundo o governante, o diploma entrou "no circuito de aprovação de Conselho de Ministros" e seguirá depois para promulgação pelo Presidente da República e para publicação em Diário da República.

"Logo que o diploma seja aprovado, e ele entrou agora no circuito de aprovação do Conselho de Ministros, depois de obtida a autorização de Bruxelas, iremos pôr em execução legislação que obriga a que todos os produtos lácteos, queijo, leite, iogurtes, todos os produtos lácteos naturais ou transformados, obrigatoriamente mencionem a origem do produto", disse hoje Capoulas Santos em Seia, na inauguração da 39.ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela, organizada pela Câmara Municipal local.