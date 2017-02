Actualidade

A ministra da Administração Interna afirmou hoje que o furto de pistolas das instalações da direção nacional da PSP "é grave" e admitiu que poderá ser necessário tomar medidas para evitar situações idênticas em todas as forças de segurança.

"O que aconteceu, naturalmente que é grave, não vou escamotear isso. Agora temos é que deixar correr esta inspeção, porque ela vai trazer seguramente mais resultados, poderemos aprender com as lições e tomar medidas que eu não excluo que tenham de ser estendidas não só à PSP mas a todas as forças de segurança", referiu Constança Urbano de Sousa.

Falando na Póvoa de Lanhoso, à margem da inauguração das obras de remodelação do quartel da GNR local, a ministra adiantou que a inspeção aberta ao furto de armas no comando nacional da PSP estará concluída "em breve".