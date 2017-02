Actualidade

O escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez afirmou hoje que o resultado do processo de paz em curso no país é muito positivo, mas alertou para a ameaça dos novos populismos de direita, que podem comprometer os desenvolvimentos.

Em entrevista com a agência Lusa, no âmbito do encontro Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim, Vásquez confessou nunca ter sido um otimista, uma posição que considera ter sido corroborada pelo resultado no referendo de outubro, em que 50,2% dos votantes rejeitaram o acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC): "Não há otimismo que valha na história do meu país, onde uma pessoa tragicamente tem sempre o direito de esperar o pior".

"Agora, o que é que acontece? Os acordos de paz começam a ser reais, a implementar-se, e isso está a acontecer com muitos problemas, muito imprevistos, pequenos ou não tanto, há muito que ajustar. O resultado geral parece-me positivo. Parece que isto se está a materializar. No hospital militar, o último soldado ferido teve alta há meses e agora as salas estão vazias. Isto é uma imagem que deve impressionar qualquer pessoa sensível", afirmou Vásquez, que está a passar uma temporada a dar aulas na Suíça.