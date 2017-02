Actualidade

O ciclista português Rui Costa (UAE Abu Dhabi) venceu hoje a terceira etapa da Volta a Abu Dhabi e assumiu a liderança, depois do 'duelo' com o russo Ilnur Zakarin (Katusha Alpecin) na subida para a meta.

Para averbar a segunda vitória da temporada, Rui Costa surpreendeu Zakarin nos últimos metros, depois de o russo ter assumido o essencial do trabalho na subida de mais de 12 quilómetros de Jebel Hafeet, um monte junto à cidade de Al-Aïn, no qual se concluiu a etapa de 186 quilómetros.

O português, campeão do mundo em 2013, cumpriu a tirada em 4:34.08 horas, o mesmo tempo atribuído a Zakarin, enquanto o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) chegou em terceiro, a 10 segundos. O corredor da Póvoa de Varzim, que enverga as cores da equipa da 'casa', lidera a geral com quatro segundos de vantagem sobre o russo e 16 em relação a Dumoulin, tendo a vitória final praticamente assegurada.