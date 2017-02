Actualidade

Um jogo de realidades entre a tristeza e a alegria é como a artista Ana Borralho define o espectáculo "Gatilho da felicidade", que estreia quarta-feira, em França, culminando a residência artística em França, feita ao longo deste mês.

Concebido em parceria com João Galante, "Gatilho da felicidade" é, igualmente, um jogo mortal em busca da felicidade e um espetáculo que usa o jogo como fonte de discurso, de acordo com os seus criadores.

O espetáculo estrear-se-á na quarta-feira, na sala de Le Phénix Scène Nationale, em Valenciennes, França, no âmbito do Cabaret de Curiosités, e terá uma nova representação no dia seguinte, na cidade francesa, antes da estreia portuguesa em Lisboa.