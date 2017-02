Actualidade

O Tondela e o Marítimo empataram hoje 1-1, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual os viseenses, a jogar em casa, desperdiçaram uma grande penalidade.

No Estádio João Cardoso, o Tondela marcou primeiro, por intermédio do avançado venezuelano Jhon Murillo, aos 07 minutos, e Marítimo igualou na segunda parte, com um golo do central brasileiro Raul Silva, aos 60, que selou o terceiro empate seguido da equipa madeirense.

O Tondela não aproveitou a hipótese de voltar ao comando da partida aos 78 minutos, quando Wagner atirou ao poste na conversão de uma grande penalidade, e manteve-se no último lugar, com 15 pontos, enquanto o Marítimo segue do sexto posto, com 32 pontos, mais dois do que o Desportivo de Chaves, derrotado na sexta-feira pelo líder Benfica (3-1).