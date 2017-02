Actualidade

Francisco Belo bateu hoje o recorde de Portugal do lançamento do disco, com a marca de 61,55 metros, no decorrer dos campeonatos que se disputam este fim de semana no Centro Nacional de Lançamentos, em Leiria.

O atleta do Benfica, treinado por Vladimir Zinchenko, superou a anterior marca, de Jorge Grave, por 55 centímetros -, marca estabelecida há quatro anos, no mesmo local.

A evolução de Francisco Belo, esta época, é muito acentuada, já que passa de sétimo para primeiro no 'ranking' luso de sempre, com uma melhoria de mais de cinco metros.