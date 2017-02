Actualidade

O Sporting reduziu provisoriamente para seis pontos a sua desvantagem em relação ao FC Porto, ao vencer hoje em casa do Estoril-Praia por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

Um golo do costa-riquenho Bryan Ruiz, aos 22 minutos, deixou os 'leões' em vantagem, tendo o holandês Bas Dost, aos 86, na conversão de uma grande penalidade, reforçado a sua liderança nos melhores marcadores, agora com 18 golos.

Com esta vitória, o Sporting reforça o seu terceiro posto, agora com 47 pontos, menos seis do que o FC Porto, que joga no domingo em casa do Boavista, enquanto o Estoril é 15.º com 20.