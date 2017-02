Actualidade

O Rio Ave e o Paços de Ferreira empataram hoje 0-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Vila do Conde.

Com este empate, o Rio Ave manteve o 10.º lugar, agora com 29 pontos, enquanto o Paços de Ferreira é 14.º com 24.

